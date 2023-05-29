وقال المسئولون - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن قوات أمن الحدود فتحت النار على الطائرة بعد سماع أصوات صاخبة في قرية دانوي خورد" بالمنطقة مساء يوم أمس الأحد، بالتوقيت المحلى للبلاد.

يشار إلى أن منطقة "البنجاب" تشترك في جبهة طولها أكثر من 500 كيلومتر مع باكستان تحت حراسة قوات أمن الحدود، وأصبحت الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية غير المأهولة التي تحلق من باكستان إلى الهند محملة بالمخدرات والأسلحة وحمولات الذخيرة، مصدر قلق لوكالات الأمن خلال السنوات الأربعة الماضية.