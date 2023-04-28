رئيس جامعة بنها: المستشفى الجامعى عنصر رئيسى فى المنظومة الطبية ونستقبل 2000 حالة يوميا

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها بمحافظة القليوبية، إن مستشفى بنها الجامعي، عنصر رئيسي في المنظومة الطبية بالمحافظة والمحافظات المجاورة والتي يصل عددها 5 محافظات، والمنظومة الطبية كانت بحاجة إلى الرعاية، وانتهت الجامعة من تطوير مستشفيات الجامعة من خلال أعمال توسعة وتحديث الأجهزة الطبية؛ لتقديم خدمة طبية مميزة، حيث تم تجديد وتوسعة أقسام الاستقبالات والطوارئ كمرحلة أولى بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه، وتجديد وإحلال وحدة عناية القلب لاستيعاب 9 أسرة بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، إضافة إلى إنجاز أعمال التطوير لأقسام المستشفيات الجامعية، حيث أنه يتم استقبال من 1500 إلى 2000 حالة يوميا.

وأضاف "سوسة" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من إنشاء 10 كبسولات جراحية بنظام التعقيم الذاتي، كما تم الانتهاء أيضا من إنشاء 7 كبسولات جراحية، ليصل إجمالي عدد الكبسولات الجراحية 17 كبسولة جراحية، وتم الانتهاء منها بنسبة 100%، وكان بداية المشروع في عهد الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة السابق، وسيتم افتتاحها بعد احتفالات عيد الفطر المبارك بحضور وزير التعليم العالي، ومحافظ القليوبية.

وتابع، أنه بالنسبة للرعايات المركزة، تم العمل على تزويد القدرة الاستيعابية، حيث تم إنشاء ما بين 10 إلى 15 رعاية مركزة بكل قسم من أقسام المستشفى، وهذا خفف العبئ على الرعايات المركزة المركزية، وكذلك بالنسبة للحضانات كانت المستشفى الجامعي تضم 16 حضانة، وأصبحت الآن 48 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك سير العمل بتطوير الرعاية الخاصة بقسم القلب والقسطرة، وأعمال التوسعة بباقي أقسام المستشفى.

وأشار، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب التكييف المركزي بالاستقبال، حيث أن الجامعة لم تتطرق إلى المريض فقط بل تطرقت لأسرة المريض المترددين على المستشفى، كما تم الانتهاء من تطوير منظومة الحريق، والتعاقد مع إحدى الشركات لأعمال الصيانة الدورية، وكذلك منظومة الغاز، والكهرباء، والإنذار والحريق، ومنظومة الغازات.

واستطرد، أن الجامعة لم تهمل الجانب التدريبي لأعضاء هيئة التدريس والأطباء والتمريض، وخاصة التمريض الخاص بالحضانات، كما لم تهمل أيضا الجانب التكافلي حيث أن المريض لا يتلقى خدمة علاجية فقط بل يتم العمل عليه نفسيا ومعنويا، وهذا ما يتم رصده في أقسام الكلى والأطفال.