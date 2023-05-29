فرع ثقافة الأقصر يطلق العرض المسرحى "ساقية علام" مسرح الطود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أطلق فرع ثقافة الأقصر ، فعاليات العرض المسرحي "ساقية علام" لفرقة قصر ثقافة الطود المسرحية بالأقصر، على مسرح القصر، ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تدور أحداث العرض حول مشكلة الثأر، حينما فشل الجد لضعفه في أخذ ثأر أبيه فراح يبث الكراهية في الأبناء فكان صراعهم حول عمامة الجدود، فدارت سواقي الدم ولأن الدم لا تشربه الأرض ولا ينبت غير الكراهية والعداء فدارت الصراعات على المستويات كافة المادية والمعنوية والنفسية.

ويأتي العرض تأليف طه الأسواني، إخراج شريف النوبي، أشعار حسام الدين عبدالعزيز، موسيقى وألحان عبد المنعم عباس، استعراضات مصطفى أمين، ديكور وملابس بدور محمد النوبى، مخرج مساعد ناجي فؤاد. بطولة حمد الله سيد، أحمد علي، بغدادي أحمد، هند محمد، رمضان محمد، ويستمر عرضه لمدة أسبوع حتى الخميس المقبل، والعرض المسرحى "ساقية علام" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة الأقصر، ضمن عروض المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وذلك إستمراراً للعروض المسرحية بمواقع قصور الثقافة بكل المحافظات، ضمن فعاليات الموسم المسرحي الحالي.

فيما شهد قصر ثقافة الأقصر، فعاليات العرض المسرحي "طائر" لفرقة الأقصر القومية المسرحية، بمسرح كامل العدد، حيث جاء العرض بحضور أعضاء لجنة المشاهدة والتحكيم المكونة من المخرج المسرحي جلال عثمان، والمخرج طارق مرسي، ومهندس الديكور محمود جمال، وضمن فعاليات عروض المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة الأقصر، بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، إستمراراً للعروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات، وجاء العرض المسرحي من تأليف محمود جمال الحديني، وأشعار محمد أبو زيد، وألحان الدكتور رأفت موريس، استعراضات مصطفى إبراهيم، سينوغرافيا فاطمة أبو الحمد، مخرج منفذ كريم عبد السلام، دراماتورج وإخراج مصطفى إبراهيم، بطولة على جبريل، محمد الطيب، أحمد حلمي، كريم العبد، عبدالله مسعود، انڤين أسعد، مني رسلان.