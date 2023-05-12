ثقافة الأقصر تقدم سلسلة ورش حكى للأطفال حول "شارع المعز" و"توت عنخ أمون".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدم فرع ثقافة الأقصر، فعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث تضمنت ورشة حكى بقصر ثقافة حاجر العديسات شخصيات مؤثرة "محمد على" قدمتها ثناء محمود أخصائية المكتبة العامة بالقصر، فيما عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة عن "صيام الستة من شوال" تناول خلالها الشيخ مدحت عبد الستار محمد موسى واعظ بالأقصر الحفاظ على العبادات والمعاملات بعد شهر رمضان المبارك وصيام ستة شوال عبادة سامية وسنة رسول الله صلى الله عليه والعبادات ليست مقصورة على شهر رمضان فقط ولكن العبادات طوال العام.

كما أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس للأطفال بالقرية لتعليم سلوكيات الرد عند الطفل أداء منى عبدالرحمن، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكي بعنوان" شارع المعز "تأليف بسام الشماع ألقتها وردة حسن، أعدت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان "توت عنخ أمون" ألقاها السادات مصطفى عبده، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة حكاية قصة بعنوان "الحمار وسوء المصير" ألقاها مينا عادل، ونفذت ورشة فنون تشكيلية نفذتها ولاء جابر بإستخدام ألوان الخشب والفلوماستر.

وقدم بيت ثقافة الأقالتة أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي قصيدة "عيد"، بجانب ذلك أقام المركز الحضري عرض إنشاد ديني بعنوان "يا سيدة زينب" ألقاها المنشد ممدوح محمد، نظم قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقي بعنوان "أنا ماشي"، الشاعر يحيى سمير قصيدة بعنوان "صحيح يا قلبي"، بجانب ذلك نفذت ورشة فنية "الديكوباج" نفذتها شيماء سعيد مستخدمة جراب موبيل وغراء و ورنيش مائي، وورشة فنية عمل "عقد عنب" باستخدام خرز التفسيره وحلقات وخيط الحظاظة نفذتها أشرقت أيمن.

ووفقاً لبرنامج الفعاليات أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية أمسية شعرية للشاعر حسن المغربي قصيدة بعنوان "اللي يقصدك في الخير"، وبجانب ذلك نفذت المكتبة دوري ثقافي أدارته أسماء محمد من خلال أسئلة ثقافية متنوعة، كما أعدت ورشة حكي بعنوان" جزر الهلاك" سردتها ولاء أحمد، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها هشام النحاس، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى ورشة فنون تشكيلية" الاحتفال بعيد العمال" نفذتها م. أروى أحمد الصاوى، ونفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة فنية بعنوان" العمال في مصر" نفذها أحمد أمين بصحبة مجموعة من رواد المكتبة.



ثقافة الأقصر تقدم سلسلة ورش حكى للأطفال



جانب من دعم الأطفال فى قصور الثقافة المختلفة