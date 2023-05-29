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فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل بالجيزة لمدة 15 يوما

الإثنين، 29 مايو 2023 11:59 ص
فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل بالجيزة لمدة 15 يوما تلاميذ صفوف النقل
كتبت – مرام محمد

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك لمدة 15 يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وأكدت المديرية في بيان لها: على ولي الأمر أن يقوم بتقديم طلب التظلم لمدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة ومقدارها 20 جنيها للمادة، وذلك طبقاً للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

وأشارت إلى أنه في حالة أحقية الطالب فى التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

جدير بالذكر، أن مدارس الجيزة، أعلنت أول أمس السبت نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، وأعلنت نتائج الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يوم أمس الأحد، كما أعلنت اليوم الإثنين نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي.


نتائج صفوف النقل

نتيجة رابعة ابتدائي

نتيجة رابعة ابتدائي في الجيزة

نتيجة صفوف النقل

تعليم الجيزة

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتائج الامتحانات

نتيجة الصف السادس الابتدائي في الجيزة

نتيجة الصف الاول الاعدادي

نتيجة الصف الثاني الاعدادي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني

نتيجة خامسة ابتدائي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023

نتيجه خامسه ابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة الجيزة

نتيجة الصف الثاني الإعدادي في محافظة الجيزة

نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

نتيجه الصف السادس الابتدائى فى الجيزه

التظلم على نتائج الامتحانات

فتح باب التظلمات

التظلم على نتيجة رابعة ابتدائي

موعد التظلم على نتائج الامتحانات

فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل



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