فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل بالجيزة لمدة 15 يوما

كتبت – مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك لمدة 15 يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وأكدت المديرية في بيان لها: على ولي الأمر أن يقوم بتقديم طلب التظلم لمدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة ومقدارها 20 جنيها للمادة، وذلك طبقاً للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

وأشارت إلى أنه في حالة أحقية الطالب فى التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

جدير بالذكر، أن مدارس الجيزة، أعلنت أول أمس السبت نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، وأعلنت نتائج الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يوم أمس الأحد، كما أعلنت اليوم الإثنين نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي.