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غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الإثنين، 29 مايو 2023 02:28 م
غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على  السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء.
 
ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح محدود على على بعض المناطق، مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا  الثلاثاء:  القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى  26 درجة  .
 

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