غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كتب ــ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح محدود على على بعض المناطق، مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.