طرق الاستخدام الأمثل للديب فريزر لترشيد استهلاك الكهرباء.. تعرف عليها

كتبت ـ رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 6 نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر للكهرباء وتجنب ارتفاع قمة الفاتورة الشهرية وهى كالأتى:

1-عند شراء الديب فريزر اختار الأجهزة الموفرة للطاقة.

2-اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.

3-ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية.

4-لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار.

5- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبا إلى جنب لملء الفراغات يجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

6- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالأتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).