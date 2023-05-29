اليوم السابع
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طرق الاستخدام الأمثل للديب فريزر لترشيد استهلاك الكهرباء.. تعرف عليها

الإثنين، 29 مايو 2023 02:35 م
طرق الاستخدام الأمثل للديب فريزر لترشيد استهلاك الكهرباء.. تعرف عليها أطعمة فى فريزر
كتبت ـ رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،  6 نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر للكهرباء وتجنب ارتفاع قمة الفاتورة الشهرية وهى كالأتى:
 
1-عند شراء الديب فريزر اختار الأجهزة الموفرة للطاقة.
 
2-اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.
 
3-ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية.
 
4-لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار.
 
5- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبا إلى جنب لملء الفراغات يجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.
 
6- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.
 
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالأتي:
 
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                        
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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