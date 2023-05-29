طرق الاستخدام الأمثل للديب فريزر لترشيد استهلاك الكهرباء.. تعرف عليها

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 6 نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر للكهرباء وتجنب ارتفاع قمة الفاتورة الشهرية وهى كالأتى:
1-عند شراء الديب فريزر اختار الأجهزة الموفرة للطاقة.
2-اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.
3-ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية.
4-لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار.
5- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبا إلى جنب لملء الفراغات يجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.
6- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالأتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).
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