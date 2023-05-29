ضبط 6 أطنان دقيق مدعم فى حملة مكبرة بالمنوفية وتحرير 211 محضرا تموينيا

المنوفية - محمد فتحى

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية جهودها المكثفة فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث أسفرت اليوم الإثنين عن تحرير 211 محضرا تموينيا، تنوع ما بين 104 محاضر مخالفات مخابز و107 محاضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمى وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه من أهم القضايا التموينية التى تم ضبطها، تحرير محضر جنح مركز قويسنا ضد المدير المسئول عن مخبز بلدى بناحية تيمور لقيامه بالتصرف فى كمية قدرها 17 شيكارة دقيق بلدى مدعم بهدف بيعها فى السوق السوداء والتربح بدون وجه حق، كما تم تحرير محضر جنح مركز السادات ضد صاحب مصنع للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية السادسة لحيازته كمية قدرها 5 طن دقيق فاخر بدون مستندات ومجهولة المصدر، فيما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب شركة لإنتاج الدواجن بناحية الخطاطبة بمركز السادات لقيامه بتجميع كمية قدرها 200 لتر سولار بدون مستندات ومجهولة المصدر ودون موافقة الجهات الرقابية المختصة.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات العامة والتفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط منظومة الأسعار والسلع منتهية الصلاحية والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم.