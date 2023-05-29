ضبط 11 ألف كجم هوالك زيوت طعام يعاد تدويرها داخل شركة غير مرخصة بطنطا

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود مديرية التموين خلال حملاتها التفتيشية على المنشآت والمصانع الغذائية داخل مراكز ومدن المحافظة، حيث شنت المديرية حملة في فجر اليوم، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، وأسفرت الحملة عن ضبط 11 ألف كجم زيوت مستعملة وهوالك، بالإضافة إلى ضبط معدات لزوم التسخين، وتصفية وترشيح الزيوت القديمة لإعادة تدويرها، وتم تحرير محضر، بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت قد شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينبة للمرور على كافة مراكز تجميع الأقماح المحلية حصاد العام موسم 2023 بدائره المحافظة.

تم المرور على كافه القرى والنجوع ومفارش كبار وصغار التجار وكبار وصغار المزارعين، ضمت حازم طه مدير مكتب تموين مركز المحلة ومحمد النجار مدير تموين بندر المحلة و أشرف شرف الدين ومحمود حسن برغوث وخالد ذكى بحيرى و السيد احمد الحواله ومحمد صلاح باز المفتشين بالرقابة التموينيه بالمديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط مخازن ومفارش تجميع الاقماح المحلية بمركز المحلة، وتم نقل الكميات المضبوطة من القمح المحلى بإجمالى كمية وقدرها 90 تسعون طن قمح حصاد موسم عام 2023 وتوريدها لأحدى الشون الحكومية بمركز المحلة تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بالوقائع، كما تم المرور على كافه مصانع الاعلاف الحيوانية واسفر التفتيش عن سلبية المعلومات وعدم وجود اقماح محلية بداخل تلك المصانع.