ضبط 90 طن قمح محلى فى حملة تموينية بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية ، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينبة للمرور على كافه مراكز تجميع الأقماح المحلية حصاد العام موسم 2023 بدائره المحافظة، حيث تم المرور على كافه القرى والنجوع ومفارش كبار وصغار التجار وكبار وصغار المزارعين ضمت حازم طه مدير مكتب تموين مركز المحلة ومحمد النجار مدير تموين بندر المحلة و أشرف شرف الدين ومحمود حسن برغوث وخالد ذكى بحيرى و السيد احمد الحواله ومحمد صلاح باز المفتشين بالرقابة التموينيه بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخازن ومفارش تجميع الأقماح المحلية بمركز المحلة، وتم نقل الكميات المضبوطة من القمح المحلى بإجمالى كمية وقدرها 90 تسعون طن قمح حصاد موسم عام 2023 وتوريدها لأحدى الشون الحكومية بمركز المحلة تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بالوقائع.

كما تم المرور على كافه مصانع الاعلاف الحيوانية وأسفر التفتيش عن سلبية المعلومات وعدم وجود اقماح محلية بداخل تلك المصانع.