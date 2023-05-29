صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "المقاولات" بنسبة 4.8%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.8%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.3%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.1%، وصعدت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ومواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.9%، 1.6%، 1.3%، على التوالي، وقفز قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%، 0.6%، على التوالي.

وزاد قطاعا خدمات النقل والشحن والسياحة والترفيه بنسبة 0.1%، فيما تراجعت 6 قطاعات وهم الرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك، والخدمات التعليمية بنسبة 1.3%، 1.2%، 1.1%، 0.5%، 0.3%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.29%، والعرب على 8.82%، واستحوذت المؤسسات على 19.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 18.2 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، 86.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.9 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، 74.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 17211 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 20664 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 7206 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4844 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 4128 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1285 نقطة.