ساحات انتظار ومواقف سرفيس جديدة أعلى القطاعات المغطاة بترعة المريوطية.. التفاصيل

كتبت - مرام محمد

تشهد أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتغطية وتأهيل ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة معدلات تنفيذ عالية، وذلك فى إطار خطة إعادة تأهيل المجاري المائية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية تفاصيل العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية.

1-المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل

-تم تغطيتها بالكامل بنسبة 100%.

-تم الانتهاء من إنشاء ساحات انتظار للمركبات ومواقف سرفيس حضارية.

-تستوعب ساحات الانتظار أكثر من 80 سيارة.

-تم تجهيز الساحات ببوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة وغرف إدارية.

-تستوعب مواقف السرفيس الجديدة بالقطاع المغطى حوالي 150 سيارة سرفيس.

-تضم المواقف بوابات للدخول والخروج ودورات مياه ومسجد ومقاعد للانتظار.

2-مسار الترعة بتقاطعها مع شارع الملك فيصل

-جارٍ إنشاء ساحات انتظار للسيارات تستوعب 85 سيارة.

-جارٍ إنشاء موقف لسيارات السرفيس يستوعب 110 سيارة ميكروباص سرفيس.

3-مسار الترعة من منطقة الشيشيني وحتى المنشية

-تواصل المحافظة أعمال تغطيتها.

-من المقرر أن يشهد إنشاء ساحات انتظار كبيرة للسيارات تستوعب 155 سيارة.

-سيتضمن إنشاء محال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية.

الجدير بالذكر أن أعمال المرحلة الثانية من المشروع تنفذ بـ5 قطاعات، الأول بداية من المنطقة المحصورة من شارع الأهرام وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 متر، والثالث حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.