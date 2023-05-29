اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مايو 2023 06:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ساحات انتظار ومواقف سرفيس جديدة أعلى القطاعات المغطاة بترعة المريوطية.. التفاصيل

الإثنين، 29 مايو 2023 05:00 ص
ساحات انتظار ومواقف سرفيس جديدة أعلى القطاعات المغطاة بترعة المريوطية.. التفاصيل ساحات انتظار ومواقف سرفيس جديدة أعلى القطاعات المغطاة بترعة المريوطية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتغطية وتأهيل ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة معدلات تنفيذ عالية، وذلك فى إطار خطة إعادة تأهيل المجاري المائية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية تفاصيل العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية.

 

1-المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل
-تم تغطيتها بالكامل بنسبة 100%.
-تم الانتهاء من إنشاء ساحات انتظار للمركبات ومواقف سرفيس حضارية.
-تستوعب ساحات الانتظار أكثر من 80 سيارة.
-تم تجهيز الساحات ببوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة وغرف إدارية.
-تستوعب مواقف السرفيس الجديدة بالقطاع المغطى حوالي 150 سيارة سرفيس.
-تضم المواقف بوابات للدخول والخروج ودورات مياه ومسجد ومقاعد للانتظار.
 
2-مسار الترعة بتقاطعها مع شارع الملك فيصل
-جارٍ إنشاء ساحات انتظار للسيارات تستوعب 85 سيارة.
-جارٍ إنشاء موقف لسيارات السرفيس يستوعب 110 سيارة ميكروباص سرفيس.
 
3-مسار الترعة من منطقة الشيشيني وحتى المنشية
-تواصل المحافظة أعمال تغطيتها.
-من المقرر أن يشهد إنشاء ساحات انتظار كبيرة للسيارات تستوعب 155 سيارة.
-سيتضمن إنشاء محال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية.
 
الجدير بالذكر أن  أعمال المرحلة الثانية من المشروع تنفذ بـ5 قطاعات، الأول بداية من المنطقة المحصورة من شارع الأهرام وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 متر، والثالث حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.
 
IMG_9716
 
 
IMG_9713
 
 
IMG_9717
 
 
IMG_9718
 
 
IMG_9715
 
 
IMG_9712
 
 
 
 

ترعة المريوطية

تطوير ترعة المريوطية

الجيزة

شارع الهرم

شارع فيصل

الدائري



الموضوعات المتعلقة

ترعة المريوطية فى ثوبها الجديد.. من مقلب للقمامة لساحات انتظار ومواقف حضارية

السبت، 27 مايو 2023 09:40 ص

محافظ الجيزة يتفقد مجمع مواقف السرفيس الجديد ضمن مشروع تطوير ترعة المريوطية

الجمعة، 26 مايو 2023 07:04 م

شاهد.. صورة نادرة لترعة المريوطية بالهرم عام 1962

الثلاثاء، 16 مايو 2023 08:23 م

مشروعات حضارية لخدمة المتحف المصرى الكبير.. تغطية ترعة المريوطية لإنشاء ممشى سياحى ومواقف نموذجية ونقاط خدمية.. تطوير ورصف طريق المنصورية بكرداسة.. ومشروع إسطبلات حضارى بالأهرامات على مساحة 18 ألف متر

الإثنين، 15 مايو 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة