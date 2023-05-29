اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 02:51 م
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رئيس وزراء إسبانيا يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة

الإثنين، 29 مايو 2023 02:28 م
رئيس وزراء إسبانيا يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
وكالات

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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 23 يوليو في إسبانيا، غداة هزيمة واضحة مُني بها اليسار أمام المحافظين في استحقاق محلي ومناطقي.

 

وحسب موقع العربية، قال سانشيز في كلمة بثها التلفزيون إنه أبلغ الملك فيليبي السادس "بقراره.. حل البرلمان والشروع في الدعوة إلى انتخابات عامة" تُجرى "الأحد في 23 يوليو".

 

وبرر رئيس الوزراء قراره هذا بسبب نتائج انتخابات 28 مايو الإقليمية والبلدية.

 

ووفقاً لنتائج الانتخابات، فاز حزب الشعب المحافظ - المنافس التقليدي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني الذي يتزعمه سانشيز، في معظم كيانات الحكم الذاتي وعددها 12.

 


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