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رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور حمدى إبراهيم نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق

الإثنين، 29 مايو 2023 08:54 م
رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور حمدى إبراهيم نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب: محمد الأحمدى

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ببالغ الحزن والأسى، تنعى جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور محمد حمدي ابراهيم الأستاذ بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب جامعة القاهرة وعميد كلية الآداب سابقا ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق .

ويعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، وأسرة كلية الآداب والمجتمع الأكاديمي، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، منوهًا بإنجازاته وجهوده الكبيرة في خدمة المجتمع الأكاديمي.

يذكر أن الدكتور محمد حمدي ابراهيم شغل منصب عميد كلية الآداب سابقًا، ونائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، ويعتبر الراحل أحد أبرز مترجمى اليونانية، وخلال مسيرته المهنية تولى عددا من المناصب منها رئاسته لقسم اللغة اليونانية الحديثة وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، ومقررا للجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة إلى عضويته بعدة لجان داخل المجلس، ونشر له أكثر من 75 عملًا بحثيًا بما في ذلك كتب وترجمات من اليونانية واللاتينية بالإضافة إلى الإنجليزية، وقدم العديد من الترجمات من أبرزها ترجماته للشاعر اليوناني الشهير "كفافيس"، وقدم أيضا ترجمات " حياة ألكسيس زوربا ومغامراته" لنيكوس كازانتزاكيس، وشوكة في الفؤاد حياة الفريق إسماعيل باشا، والضفة الغربية من النيل لبيرسا كوموتسى، ومختارات من الشعر اليوناني الحديث، الباقة اليونانية: أربعون زهرة من بستان الشعر اليوناني الحديث، موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي: المجلد الثاني: العصور الوسطى، ومن أعمال الأخرى: آثار اليهود القديمة، الأدب السكندري، نظرية الدراما الإغريقية، وحاز الدكتور حمدى إبراهيم على عدة جوائز من بينها: دكتوراه شرفية من جامعة بانتيون بأثينا 2019، وجائزة الدولة للتميز في الأدب من وزارة الثقافة عام 2006، وجائزة التميز للابتعاث في مجال الأدب، وجائزة التميز من جامعة القاهرة في الدراسات اللغوية والأدبية وهى أعلى جائزة تمنحها جامعة القاهرة في العلوم الإنسانية.


جامعه القاهره

محمد عثمان الخشت

حمدى ابراهيم

رئيس جامعه القاهره



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