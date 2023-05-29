إعلام القاهرة: ضبط 4 حالات غش بامتحانات نهاية العام وتحذير من اصطحاب الموبايل

كتب ـ محمد صبحى

أجرت الدكتورة سلوى العوادلى وكيل كلية الإعلام ب جامعة القاهرة لشؤون التعليم الطلاب صباح اليوم الإثنين، جولة تفقدية على لجان الامتحانات لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية والوقوف على أي مشاكل أو معوقات تواجه الطلاب للعمل على حلها بشكل فوري.

‏وقالت الدكتورة سلوى العوادلي في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الامتحانات تنظم على مدار الأسبوع وتعقد على فترات وذلك لإجراء عمليات التعقيم وتجهيز اللجان ما بين الفترات، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد بنظام البابل شيت والأسئلة المقالية من المنهج المقرر على الطلاب.

‏وأشارت وكيل كلية الإعلام لشؤون التعليم الطلاب، إلى أنه تم إعلان مجموعة من الضوابط المنظمة الامتحانات نهاية العام بشأن حظر الدخول بأجهزة الموبايل وشنطة الطالبات، لافتة إلى أنه تم ضبط حوالي 4 حالات غش منذ بدء الامتحانات، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

‏وحذرت الدكتورة سلوى العوادلي الطلاب من الدخول إلى قاعات الامتحانات بأجهزة الموبايل والكتابة على ورقة أسئلة الامتحانات، وأن الإجابة تكون في نماذج الإجابة الموزعة على الطلاب مع بداية موعد الامتحان.