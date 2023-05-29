كتب ــ سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل، جداول خطوط ومسارات الحافلات من أنحاء القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، وأسعار الخطوط الخارجية التى تربط العاصمة بالقاهرة الكبرى تبدأ التذاكر من 20 لـ 30 جنيه.

وأسعار تذاكر الركوب من "6 أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر وميدان الحصرى والفردوس" 30 جنيها، وأسعار تذاكر الركوب من " ميدان الجيزة وجامعة القاهرة والعمرانية والدقى والزمالك وميدان سفنكس " 21 جنيها، وأسعار تذاكر الركوب من "البساتين والخليفة والمقطم وموقف المقطم" 28 جنيها، وأسعار تذاكر الركوب من "الوايلى وباب الشعرية " 27 جنيها، وأسعار تذاكر الركوب من " السيدة زينب والسيدة عائشة وميدان رابعة ومصطفى النحاس والحى العاشر وزهراء مدينة نصر وعابدين وميدان التحرير ورمسيس والعباسية وركسى وقصر النيل" 20 جنيها.

أما أسعار تذاكر الركوب من "الوراق والكيت كات وبولاق الدكرور والعجوزة " 24 جنيها، وأسعار تذاكر الركوب من " مدينة نصر والزاوية الحمراء وحدائق القبة - والساحل وشبرا مصر – الأزبكية " 20 جنيها، وأسعار تذاكر الركوب من " التبين والمعادى ومصر القديمة" 28 جنيها، وأسعار تذاكر الركوب من "المرج وعين شمس والمطرية" 27 جنيها، وأسعار تذاكر الركوب من "القاهرة الجديدة ومصر الجديدة والنزهة وبدر والعاشر من رمضان والسلام والشروق " بـ 25 جنيها، وأسعار تذاكر الركوب من "طوخ وبنها والقناطر الخيرية وقليوب" 30 جنيها.