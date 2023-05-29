حملة تفتيشية موسعة على الأسواق بمدينة أشمون فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قام المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية يرافقة علاء أبو حشيش نائب رئيس المدينة، أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات، ومسئولي الإدارة التموينية والصحية والبيطرية وشرطة المرافق بأشمون بشن حمله تموينية وصحية وبيطرية علي محلات الجمله وبيع السلع الغذائية ومنافذ اللحوم والأسماك بأشمون وذلك لضبط الأسواق والتأكد من توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب الجميع، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين، وخلال الحمله تم التنبيه علي كافة تجار الجمله بأشمون على عمل البانرات المدون عليها أسعار السلع المختلفة والمعروضة للمواطنين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون وتحقيقا للصالح العام، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق ومداهمة الفاسدين وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تناسب الجميع.

وأكد النمر، استمرار الحملات التموينية علي الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى مخالف للقانون، والتصدي بحزم لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين.