حماية المستهلك يعلن حملة استدعاء لسيارات نيسان للكشف على جودة الوسائد الهوائية

كتب ـ مدحت وهبة

أعلن جهاز حماية المستهلك استكمالاً لحملة استدعاء السابقة لبعض سيارات نيسان من موديلات تيدا (C11)من 2010 -2013 وموديلات صني سوبر صالون (N16) من 2006 - 2013 وموديلات أكس تريل (T30) من 2010 – 2013. "شركة نيسان موتورز إيجيبت تم الإعلان عن استكمال لحملة الاستدعاء السابقة والتي سبق وتم الإعلان عنها للفحص والكشف المجاني علي "الوسائد الهوائية" وتغييرها إذا لزم الأمر.

يُرجي من مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر والذين لم يخضعوا للكشف في الاستدعاء السابق، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق.

يأتي ذلك في إطار الاطمئنان علي جودة وفعالية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين ولمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة " 16244" وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات، والتأكد من أن أرقام الشاسيه للسيارات من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

وفي حالة وجود شكوى أو مُخالفة، يرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) من أي خط أرضي، أو إرسال الشكوى عبر خدمة الواتس اب 01577779999.