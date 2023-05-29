كتب أحمد إسماعيل - أسماء شلبى

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل سيدة داخل مسكنها فى منشأة القناطر بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة سيدة داخل مسكنها في منشأة القناطر، وتم ضبط المتهم، المتورط في قتلها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة سيدة داخل مسكنها في منشأة القناطر.

بإجراء التحريات تم التوصل لهوية المتهم، وألقى رجال المباحث القبض عليه، نتيجة خلافات أسرية، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.