جولة تفقدية لوزيرى التنمية المحلية والتخطيط فى شوارع العريش.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

جاء ذلك خلال زيارة وزيرا التنمية المحلية والتخطيط لشمال سيناء، افتتحا خلالها المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، والمركز التكنولوجى بمدينة العريش، وتم افتتاح مركز إصدار التراخيص للمحال التجارية بالعريش، وتفقد مجمع الورش الصناعية بالمنطقة الحرفية بحى المساعيد بالعريش، وخلال الجولة التفقدية قام الوزيرين يرافقهما المحافظ بتفقد شارعى 23 و 26 يوليو وميدان السادات وشارع على بن أبى طالب بوسط مدينة العريش.