جولة تفقدية لوزيرى التنمية المحلية والتخطيط فى شوارع العريش.. صور

قام اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بجولة تفقدية سيراً على الأقدام فى شوارع مدينة العريش.
جاء ذلك خلال زيارة وزيرا التنمية المحلية والتخطيط لشمال سيناء، افتتحا خلالها المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، والمركز التكنولوجى بمدينة العريش، وتم افتتاح مركز إصدار التراخيص للمحال التجارية بالعريش، وتفقد مجمع الورش الصناعية بالمنطقة الحرفية بحى المساعيد بالعريش، وخلال الجولة التفقدية قام الوزيرين يرافقهما المحافظ بتفقد شارعى 23 و 26 يوليو وميدان السادات وشارع على بن أبى طالب بوسط مدينة العريش.
جولة تفقدية لوزيرا التنمية المحلية والتخطيط فى شوارع العريش
جولة تفقدية لوزيرا التنمية المحلية والتخطيط فى شوارع العريش
جولة تفقدية لوزيرا التنمية المحلية والتخطيط فى شوارع العريش
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