اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 01:18 م
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توريد 2719 طن و263 كيلو جرام من محصول القمح لشون وصوامع الشرقية

الإثنين، 29 مايو 2023 12:41 م
توريد 2719 طن و263 كيلو جرام من محصول القمح لشون وصوامع الشرقية توريد القمح - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 2719 طن و263كيلو قمح ليصل اجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم طن 497239 و425 كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.
 
أشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد الجديد إلا بناءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات الآتية الكمية المستهدف شراؤها، الغرض من الاستخدام، أماكن استلام الأقماح، اسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقماح وعنوانه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.
 
ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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