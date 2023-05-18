صوامع الشرقية مستمرة فى استقبال محصول القمح من المزارعين

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تواصل صوامع وشون محافظة الشرقية استقبال الذهب الأصفر من موسم حصاد محصول القمح، وتعكف اللجان المسئولة عن استلام الاقماح على التسهيل على مزارعى توريد القمح وتقليل الوقت والجهد.

" اليوم السابع " التقى موردي القمح ولجان الفرز داخل الصوامع

يقول محمد عبد الباسط عبد البديع إنه يورد القمح بشكل يومى بشتى صوامع المحافظة، لأنه يتاجر، وأن اللجان المختصة باستلام الذهب الأصفر تقدم العون له وتعمل على تيسير الامور، فلا توجد أى طوابير كما كنا نرى لكن الأمور تنتهى بسرعة فائقة ويتم استلام المبالغ المستحقة فى وقت وجيز جدا لا يتخطى اليومين.

وقال المحاسب محمد ريان مدير صوامع نزلة خيال مركز أبو كبير محافظة الشرقية، إنه تم استقبال القمح منذ يوم 23 أبريل الماضى، وتم استلام كميات كبيرة بلغت 10 آلاف طن ، بما يعادل 70 ألف أردب وتم نقلها إلى أماكن تخزين استراتيجية أخرى.

وأضاف أن الصوامع سعتها التخزينية 5 آلاف طن تم ملئها وتفريغها مرتين حتى الآن، وجارى استلام الأقماح بها حيث يقوم المورد سواء كان تاجرا أو مزارع بصرف مستحقاته المالية بعد 48 ساعة من تاريخ توريد القمح.

وأشار إلى أن الصوامع بها لجنة فرز القمح مكونة من رئيس اللجنة من إدارة التموين ومندوب من الزراعة لحصر المساحات التى يتم الوريد منها ومندوب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذى يحدد درجة نقاء القمح ومندوب الجمعية القبانية الموازين والذي يقوم بمتابعة الموازين ورصدها.

وأضاف المهندس محمد عبد الفتاح مسئول هيئة سلامة الغذاء، أن اللجنة تقوم بفحص واستلام القمح عند وصول السيارة ويتم أخذ عينة قمح متجانسة من جميع الأجولة، وفحص درجة النقاوة بها واعطائها الدرجة المقررة من وزارة التموين ، وتنقسم درجات النقاوة إلى 3 درجات الدرجة الأولى 23.5 بنسبة نقاوة 98% بسعر 1500 للأردب والدرجة الثانية 23 بنسبة نقاوة 96% بسعر 1475 والدرجة الثالثة 22.5 بنسبة نقاوة 94% بسعر 1450.

وبعدها تتحرك السيارة للوزن يتابعها القبانى لتحديد وزنها قائما ثم تتحرك إلى التفريغ وبعده تعود السيارة للميزان وتحديد وزنها فارغا وتصفية كمية القمح، ثم يتسلم المورد كارت موضح فيه الوزن ودرجة القمح وبعد 48 ساعة يحضر لصرف مستحقاته.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن إجمالى عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح هذا العام هى ( 55 ) صومعة وبنكر وشونة مطورة حكومية وقطاع خاص، تكفى لاحتياجات المحافظة من القمح، لافتاً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 423 ألف و 222 فدان بزيادة 14 ألف فدان عن العام الماضى

ولفت إلى تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية و الخاصة بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والتموينية والتخزينية اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة.



التفريغ



العاملين-بالصوامع



داخل-الصوامع



سيارات-القمح



عدد-من-اللجنة



مدير-الصوامع