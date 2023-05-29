تموين بورسعيد: توافر جميع السلع الغذائية وانتظام العمل فى المخابز

بورسعيد - محمد عزام

أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، أنه توافرت السلع الغذائية وانتظم العمل في المخابز، جاء ذلك خلال جولة مكبرة للمرور على الأسواق والمخابز، لمتابعة الأنشطة التموينية في المحافظة.

رافق "عوض" خلال جولته عدد من قيادات مديرية التموين، محمد حلمى، وكيل المديرية، وخالد فهمى، مدير إدارة الرقابة، وإبراهيم الدهرى، رئيس الرقابة وحسن عبد الله، كبير مفتشى الرقابة - جولة مرور ميدانى للإطمئنان على كافة الأنشطة التموينية .

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصلحى وزير التموين، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والعمل الدائم للإطمئنان على إنتظام العمل بالمخابز البلدية، وصرف كميات الخبز البلدي المقررة للمواطنين، وكذا لضمان حصولهم علي احتياجاتهم من المقررات التموينية.

وتأكد "عوض" من إنتظام سير العمل بالمخابز البلدية وأن المخابز تعمل بشكل طبيعى وبصورة سلسة وسريعة، وتوافر كافة المقرارات التموينية الإستراتيجية من السكر والأرز والزيت، وغيرها الخاصة بمنظومة الصرف على البطاقات التموينية الذكية بالمجمعات

كما تفقد عدد من محطات المواد البترولية والتأكد من توافر الوقود خاصة وأن محافظة بورسعيد سياحية يكثر الإقبال عليها من المصطفين خلال فصل الصيف، مروراً أيضاً بعدد من البدالين، والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية وصرف نقاط الخبز بصورة طبيعية والإطمئنان على السيستم الخاص بصرف نقاط الخبز ووصول الدعم لمستحقيه، كما تفقد عدداً من مستودعات غاز البوتاجاز للإطمئنان على توافرها المواطنين .

وأكد عوض فى رسالة إطمئنان المواطنين بمحافظة بورسعيد بوافرة كافة السلع الأساسية الغذائية وغير الغذائية التى تكفى جميع المواطنين.