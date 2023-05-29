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تكريم الفائزين بمسابقة فارس المتون والمترجم الناشئ بأزهر كفر الشيخ

الإثنين، 29 مايو 2023 12:22 ص
تكريم الفائزين بمسابقة فارس المتون والمترجم الناشئ بأزهر كفر الشيخ تكريم الفائزين بمسابقة فارس المتون
كفر الشيخ- محمد سليمان

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كرمت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، الفائزين بمسابقة فارس المتون والمترجم الناشئ، في ختام فعاليات الموسم الأول لها عن العام 2022-2023م، وحرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، على تكريم الفائزين بالمراكز المتقدمة بالمسابقة، بحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة.

وكرم الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، الطلاب الفائزين ومنسقي المسابقة، ، بلال محمد جمعة، الفائز بالمركز الثاني في مسابقة الفارس المتون، الطالب بإدارة دسوق التعليمية الأزهرية، وكرم الطالبين محمد محمد فرج، وبهاء الدين لملوم، بإدارة الرياض التعليمية الأزهرية، كما كرم عبد الله عمر رزق محمد، الطالب بإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية،كما كرم الدكتور السيد إبراهيم سرور، منسق مسابقة الفارس المتون عن المنطقة، وعلاء إبراهيم قاسم، منسق مسابقة المترجم الناشئ.

وأكد الشهاوي، أن الاقتصار على حفظ المتن والركون إليه دون التعمق في مسائله واستخراج فوائده هو عمل قاصر، كما أن الاهتمام بالمتون والاعتناء بحفظها في وقتنا هذا، يعد أكثر أهمية من ذي قبل، مؤكدا أن الأزهر الشريف هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تعمل على حفظ التراث الإسلامي وتنقيحه ودراسته ونشره، موجها الشكر للفائزين.


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