"التأديبية" تجازى مسئولين سابقين بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

كتب أحمد عبد الهادي - كريم صبحى

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا بمجلس الدولة، حكمًا في قضية اتهام 5 من المسئولين والموظفين بالمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، لاتهامهم باستخدام السيارة الخاصة بالمنطقة الأزهرية دون وجه حق، ما تسبب في هلك السيارة وقطع بونات بنزين بمبلغ 3 آلاف جنيه، وزيوت قيمتها 900 جنيه .

وعاقبت المحكمة أ.ع مسئول الحركة والتشغيل بمنطقة وعظ كفر الشيخ الأزهرية ، بالخصم 10أيام من راتبه ، وخصمت أجر 20 يومًا من راتب ي.ر سائق بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية ، كما خصمت أجر شهر من راتب كلًا من ر.ه مسئول الحركة والتشغيل بإدارة الشئون الإدارة بالمنطقة ، ف.م مدير الشئون الإدارية ، وغرمت أ.ع مدير عام المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ سابقا بغرامة تعادل أجر شهر .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، قام بإحداث كشط وشطب وتعديل أمر التشغيل الخاص بإحدي السيارات بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 14 لسنه ٢٠٠٦ .

وقام الثاني بقيادة السيارة الخاصة بالمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ بها ، بدون أوامر تشغيل وقطع مساحة ٢٧٨٦ كليو متراً خلال الفترة من 14/7/2020 حتی 22/9/2020 وصرف بونات بنزین بمبلغ 3301 جنيهاً ، وزيوت قيمتها ۹۲٩.66 جنيهاً بدون وجه حق بالمخالفة للتعليمات. (وذلك وفقا للوارد بتقرير الاتهام).

فيما نُسب للمحال الثالث ، سمح بتشغيل السيارة خلال الفترة من 14/7/2020 حتی 22/9/2020 بدون أوامر تشغيل مما ترتب عليه صرف وقود لها بمبلغ ۳۳۰١,١٨ بدون وجه حق ودون اتخاذه إجراء حيال ذلك بالمخالفة ، وقام بإعداد أوامر التشغيل لتلك السيارة على خلاف الحقيقة خلال تلك الفترة بعد تاريخ التفتيش على القسم يوم 22/9/2020 سترا لاستخدام السيارة وقطع مساحة ٢٧٨٦ كيلو متراً بدون وجه حق ، قام بإحداث كشط وشطب وتعديل بأمر التشغيل ، قام بصرف بونات وقود وزيت للسيارة شيفورليه أوبترا

خلال الفترة من 14/7/2020 حتی 22/9/2020 رغم عدم خروج السيارة خلال تلك الفترة بأوامر تشغيل رسمية مما ترتب عليه قطع السيارة لمسافة تقدر بـ ٢٧٨٦ كم وكذا نسبة إهلاك السيارة خلال تلك الفتره بما قيمته مبلغ 5556.35 جنيه بدون وجه حق ، وشارك المجال الرابع والخامس في المخالفة كلًا علي حسب موقعه الوظيفي .