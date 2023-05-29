تعرف على النقاط الرئيسية في الاتفاق المبدئي حول سقف الدين الأمريكي

وكالات

توصّل الرئيس الأمريكي جو بايدن والنواب الجمهوريون إلى اتفاق مبدئي لرفع سقف الدين الحكومي وتجنّب التخلّف عن السداد. فيما يلي تفاصيل أبرز ما جاء في الاتفاق الذي ما زال بانتظار موافقة الكونغرس المنقسم في جلسة تصويت مقررة الأربعاء.

هل انتصر أي من الفريقين؟

بعد محادثات طويلة ومضنية استمرت لأيام، يتيح الاتفاق للطرفين إعلان انتصار من نوع ما. وصفه بايدن بـ"التسوية" بينما رأى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي أن "الشعب الأمريكي جدير به".

لم يُنشر النص بعد وسيخضع الاتفاق لدرس معمّق ومناقشات في الأيام المقبلة.

تشير مصادر وتقارير إلى أن بعض مطالب الطرفين لم تُقبل مثل القضاء على ثغرات ضريبية معيّنة، وهو طلب تقدّم به الديموقراطيون، وإلغاء إعفاءات ضريبية مرتبطة بالطاقة النظيفة بناء على طلب الجمهوريين.

- جوهر الاتفاق

تفيد مصادر مطلعة على المفاوضات بأن الاتفاق يرفع سقف الدين البالغ 31,4 تريليون دولار لعامين، ما يعني أن بايدن لن يُضطر للتفاوض عليه مجددا قبل انتخابات 2024 الرئاسية.

يفرض الاتفاق المبدئي أيضا قيودا محدودة على الإنفاق الفدرالي، وهو أمر يرضي الجمهوريين لكنه لا يعني خفض الإنفاق بشكل كبير كما طالب اليمينيون في ظل رفض الديموقراطيين.

- الإنفاق

يبقي الإنفاق غير العسكري على حاله تقريبا للعام المالي 2024 اعتبارا من هذه السنة. كما يحد الزيادة بواحد في المئة للعام 2025، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات.

يحافظ الاتفاق على خطط إدارة بايدن لزيادة الإنفاق للجيش والعسكريين السابقين بما يتوافق مع التضخم.

- خفض تمويل دائرة الإيرادات الداخلية

يخفض الاتفاق أيضا التمويل المخصص لتوسيع دائرة الإيرادات الداخلية. وافق الكونغرس العام الماضي على مبلغ قدره 80 مليار دولار لدائرة الإيرادات الداخلية من أجل تعزيز فرض تطبيق الضرائب. سيخفض الاتفاق المبدئي هذا المبلغ بعشرة مليارات دولار.

أموال كوفيد غير مستخدمة

سيخفض الاتفاق المبدئي أيضا المبلغ الذي خصصه الكونغرس من أجل وباء كوفيد ولم يتم إنفاقه. قدّر مصدر مطلع على المفاوضات بأن هذا المبلغ يصل إلى عشرات مليارات الدولارات.

ولن تدخل أي تعديلات على برنامج "ميديكيد" Medicaid للتأمين الصحي الحكومي المخصص للأمريكيين ذوي الدخل المحدود.

- شروط العمل

يهدف الاتفاق المبدئي لزيادة شروط العمل بالنسبة للأشخاص الذين يتلقون معونات غذائية فدرالية أو للمنضوين في برنامج الرعاية الاجتماعية للأسرة، في انتصار للجانب الجمهوري.

وسيرفع سن العمل للبالغين الذين لا أطفال لديهم من 49 إلى 54 عاما للحصول على القسائم الغذائية. وفي تنازل لصالح الديموقراطيين، يتوقع أن يخفف الاتفاق الشروط المفروضة على الجنود السابقين والمشرّدين.