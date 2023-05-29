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تشيلى تعلن الطوارئ الصحية بعد إصابة 100 شخص بالتسمم من تلوث الهواء

الإثنين، 29 مايو 2023 10:56 ص
تشيلى تعلن الطوارئ الصحية بعد إصابة 100 شخص بالتسمم من تلوث الهواء تلوث الهواء فى تشيلي
كتبت ـ فاطمة شوقى

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أعلنت الحكومة التشيلية حالة الطوارئ الصحية فى ثلاث بلدات تقع على الساحل الصناعى تسمى "تشيرنوبيل التشيلية" حيث أصيب ما يقرب من 100 شخص بالتسمم هذا الأسبوع بسبب ارتفاع تلوث الهواء.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إلى أن السلطات التشيلية تقوم بخفض انبعاثات المواد الملوثة وتقوم بالتهوية مع وقف تشغيل المصادر المجتمعية والصناعية الثابتة التى تنبعث منها ملوثات مادية.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه "تم الكشف عن الحلقة الأخطر فى يوم 23 مايو، حيث أظهر 82 استشاريًا أعراضًا مرتبطة بالتسمم من قبل العوامل البيئية، حيث ظهرت أعراض مختلفة على البعض مثل الصداع والدوخة والقىء كما اضطرت السلطات الى تعليق الدراسة ختى الاسبوع المقبل.

وخليج كوينتيرو - بوشنكافى ، المعروف باسم "تشيرنوبيل التشيلية" ، هو موطن لحوالى 20 مصنعًا لتوليد الكهرباء الحرارية والنفط والكيمياء التى تنبعث منها غازات ملوثة في الغلاف الجوى وتسبب نوبات تسمم متكررة لعقود.

ويعد الطوق الصناعي أحد "مناطق القرابين" الخمس الموجودة فى تشيلى، وهى مناطق تم إنشاؤها في الستينيات لتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد على نحو يضر بشكل دائم بالبيئة وصحة الناس.

من المقرر أن تنتهي شركة كوديلكو  Codelco المملوكة للدولة ، وهي أكبر شركة نحاس في العالم ، الأربعاء المقبل ، من الإغلاق النهائي لأحد مصاهر النحاس التابعة لها في بلدة فينتاناس المجاورة ، وهو الإغلاق الذى وافق عليه البرلمان التشيلى فى مارس.

 

 


تشيلى

تلوث الهواء

حكومة تشيلى

النحاس

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