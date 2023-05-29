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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 29 مايو 2023 10:06 ص
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر،  بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 636 شاحنة و65 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 330 شاحنة و 29 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 306 شاحنة و 36 سيارة . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  ثلاث سفن وهى بوسيدون اكسبريس ، امل والقاهرة فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى  بوسيدون اكسبريس، امل والقاهرة.
 
ويشهد ميناء نويبع تداول 2650 طن بضائع و 220 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2780 راكب بموانئها.

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