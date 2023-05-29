تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 636 شاحنة و65 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 330 شاحنة و 29 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 306 شاحنة و 36 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى بوسيدون اكسبريس ، امل والقاهرة فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى بوسيدون اكسبريس، امل والقاهرة.

ويشهد ميناء نويبع تداول 2650 طن بضائع و 220 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2780 راكب بموانئها.