إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، حيث يقوم مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الخامسة مساءا نظرا لسوء الاحوال الجومائية حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 30-37 عقدة جنوبية شرقية وارتفاع الأمواج ما بين 4-6 متر وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الانشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.