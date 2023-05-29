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تأجيل محاكمة سائق توك توك متهم بقتل زوجته بالخانكة ليوليو المقبل

الإثنين، 29 مايو 2023 01:39 م
تأجيل محاكمة سائق توك توك متهم بقتل زوجته بالخانكة ليوليو المقبل حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامى، تأجيل محاكمة متهم بقتل زوجته بمنطقة أبو زعبل بالخانكة لشكه فى سلوكها لجلسة 27 يوليو المقبل للمرافعة.
 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23392 لسنة 2022 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2513 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أنه في يوم 21 يوليو لعام 2022، قام "نور إع"، 24 سنة، سائق توك توك، مقيم أبو زعبل مركز الخانكة، بقتل زوجته المجني عليها "هايدي ط ع"، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن صفعها على وجهها فسقطت أرضا فجثم فوقها وخنقها بقطعة من النسيج القماش حتى انقطعت أنفاسها قاصدا قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وتابع أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم أحرز أداة قطعة قماش مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفي.
 
 
 
 

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