انتشال جثامين 3 أشخاص توفوا غرقا داخل مياه جمصة بالدقهلية

الدقهلية :محمد الحبشي

تمكنت قوات الإنقاذ بالتعاون مع الصيادين في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثامين 3 أشخاص توفوا غرقًا بمصيف جمصة، وتم نقلهم لمشرحة مستشفي جمصة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بغرق 3 شباب أثناء استحمامهم في مياه البحر.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع كل من أحمد محمد مصطفى إبراهيم، 21 عام، محمدعادل رجب 20 عام، حسن محمد رجب 19 عام، مقيمين بقرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعدما جرفهما التيار أثناء استحمامهم في مياه البحر بمصيف جمصة نتيجة إرتفاع الأمواج وهطول مفاجئة للأمطار.

ونجحت قوات الإنقاذ في العثور على الجثامين الثلاثة بنطاق شاطئ مدينة جمصة، وتم نقلهم لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.