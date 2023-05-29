الوصول للطاقة القصوى نجاح موسم توريد القمح بأسوان.. تعرف على التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين، لإنجاح موسم توريد القمح ، واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل نجاح محصول القمح بأسوان، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد.

أولا: تخطى نسبة المستهدف توريده بأسوان من القمح إلى 118.9 %.

ثانيا: توريد 157 ألف طن و273 كجم، منها 127 ألف طن و 208 كجم.

ثالثا: تم توريد الأقماح بصوامع وشون وبناكر المحافظة ، فيما تم توريد باقى الكميات بصوامع وشون وبناكر محافظات الأقصر وقنا وسوهاج، بالإضافة إلى توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.

رابعا: تعبئة الطاقة القصوى لعدد من الصوامع والشون والبناكر على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

خامسا: تم دعم صوامع المحافظات الأخرى بأكثر من 27 ألف طن و 447 كجم من القمح ، وأيضاً 1590 طن ستخصص للتقاوى.

سادسا: جارى مواصلة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح ، وبدرجة نقاوة عالية .

سابعا: التزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الإستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له ، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.

ثامنا:اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين ، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد ، وتحفيزهم وتشجيعهم.

تاسعا: توريد الأقماح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن، بجانب 5 ألاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن.