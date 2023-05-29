النيابة تستمع لأقوال المصابين فى حريق جهاز 15 مايو

كتب كريم صبحى

انتقل فريق من حلوان ، لمعاينة حريق جهاز 15 مايو ، والاستماع لأقوال المصابين، وامرت النيابة بسرعة تحريات المباحث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت نيابة حلوان بانتداب المعمل الجنائى للوقوف على اسباب الحريق.

وكشفت التحريات الأولية لحريق 15 مايو، أن النيران بدأت من مبني السجل المدني بمدينة 15مايو ثم أمتدت الي الادوار العليا من جوازات واداره المستقبل التعليمية وجزء من مبني حي 15 مايو بسبب ماس كهربى وسرعان من قام رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده لباقى أجزاء المباني ويتم إجراء عمليات التبريد بمحيط الحريق لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

ويستكمل رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة والاستماع لمسؤلى قطاعات المبنى كما انتقل فريق من جهات التحقيق ليتم معاينة موقع الحريق وكشف الأسباب النهائية حول اندلاع النيران .

وارتفع عدد المصابين إلي 18 شخصا بسبب حريق اندلع داخل فى مبنى جهاز مدينة 15 مايو، وتم نقل المصابين إلي المستشفي وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل .

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز 15 مايو وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان، وتبين بالفحص الاولى نشوب الحريق واجهة مبنى جهاز 15 مايو المكون من 7 طوابق بسبب ماس كهربى ويجرى رجال الحماية عمليات التبريد للسيطرة على النيران ومنع تجددها مرة أخرى .