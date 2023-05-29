اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 03:28 م
أكرم القصاص
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المنسق الأممى لمبادرة البحر الأسود يشيد بجهود مصر والجامعة العربية فى دعم المبادرة

الإثنين، 29 مايو 2023 01:54 م
المنسق الأممى لمبادرة البحر الأسود يشيد بجهود مصر والجامعة العربية فى دعم المبادرة الجامعة العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

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أشاد منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب عبد الله دشتى بالجهود التي تبذلها مصر وجامعة الدول العربية لتقوم المبادرة بدورها في تحقيق الامن الغذائي العالمي. 
 
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية عقب لقاء الامين العام أحمد ابو الغيط، أن اللقاء تناول أهمية استمرار هذه المبادرة لما لها من دور في استقرار الأمن الغذائي العالمي.
 
وشدد على دور المبادرة في تأمين الأمن الغذائي العالمي، مؤكدا أن هناك أربعة ملايين طن تقريبا من الحبوب والأسمدة تم تصديرها لعدد من الدول العربية، وهذه استفادة كبيرة جدا، موضحا أن هذا هو سبب زيارته للجامعة العربية ولقاءه مع الأمين العام وذلك لتحقيق التواصل والتشاور وشرح المستجدات وشرح تفاصيل هذه المبادرة.

الجامعة العربية

مصر

البحر الاسود

مبادرة البحر الأسود

أحمد أبو الغيط



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