اليوم السابع
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المطران سامى فوزى: مصر تهتم برفع الوعى البيئى من خلال الكنيسة والمسجد

الإثنين، 29 مايو 2023 11:50 ص
المطران سامى فوزى: مصر تهتم برفع الوعى البيئى من خلال الكنيسة والمسجد مؤتمر القادة الدينيين فى الحفاظ على البيئة
كتب: محمد الأحمدى

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قال المطران سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إن تكدس النفايات يؤدى إلى تدهور التربة، وإن معالجة مشكلة البيئة عالميا، يتطلب مجهودا كبيرا من الدول والحكومات، وأوضح: لسنا بمعزل عن العالم، فمشكلات البيئة تؤثر على الأوضاع الصحية فى مصر، مضيفا أن مصر تهتم بشكل مباشر برفع الوعى البيئى، من خلال التعليم الدينى فى الكنيسة والمسجد طوال الوقت. 
 
وأضاف رئيس الأساقفة خلال مؤتمر القادة الدينيين فى الحفاظ على البيئة، الذى ينظمه المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة، إلى ضرورة المشاركةبشكل فعال فى الاتفاقيات الدولية لحماية المجتمع، فالإنسان يفسد البيئة على الرغم أنه مطلوب منه الحفاظ عليها ولابد من زيادة الوعى وتشجيع المجتمع علىحسن استخدام الموارد. 
 
وتابع أنه لابد من تتجنب الإسراف والتلويث ويلعب قادة الدين دور هام فى تعزيز الوعى فى المحافظة على البيئة، فاللإنسان خليفة الله فى الأرض فى الدين الإسلامى والمسيحى، مؤكدا أن الكنيسة الأسقفية تهتم دائما بالحفاظ على البيئة وإقامة ندوات لذلك. 
 
 

الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

مركز الحوار المسيحى الاسلامى



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