اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 06:36 م
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السجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين باستعراض القوة مع شخص فى سوهاج

الإثنين، 29 مايو 2023 06:25 م
السجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين باستعراض القوة مع شخص فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم ""م.ع"و"ع.ا.ف" و"ا.ع.ا"و"ح.م.ح" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهم لاتهامهم باستعراض القوة مع المجنى عليه "خ.ع.ا"، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية صوب المتهم لبث الخوف والرعب فى قلبه ومحاولة تهديده بسبب خلافات بين الطرفين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 

 


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