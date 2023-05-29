المرور تحرر 91 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 91218 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 40259 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجح رجال المرور في تحرير 774 مخالفة السير بدون تراخيص، و14 مخالفة موقف عشوائى و6 دراجات نارية مخالفة و7 مخالفات شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.