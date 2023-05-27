المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء ينظم أمسية بعنوان "الأسرة المصرية"

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فعاليات احتفالية المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء، والتى أقيمت بمقصد العائلة بطور سيناء بمناسبة فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان (أمسية الأسرة المصرية) تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

حضر فعاليات الحفل اللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد المحافظة، اللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة وأحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء ومبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء وعايدة سلامه العقبى وخديجة محمد خليل عضوات المجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات وجمع من القيادات التنفيذية والشعبية والثقافية ومشايخ وعواقل البدو وأهالينا بمدينة طور سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، في كلمته التي ألقاها بالحفل "إن المرأة المصرية نصف المجتمع، وشريك أساسي في التنمية التي تجري على أرض الوطن، ولها دور بارز وهام في المجتمع، مثمنا دور فرع المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، باختراق الوديان والقرى والتجمعات البدوية لتوعية المرأة السيناوية بالمشروعات القومية التي جرى إنجازها لخدمة المواطنين.

وقدم المحافظ الشكر لكافة القائمين على حملات "طرق الأبواب"، لما يقومون به من توعية المرأة السيناوية بدورها في المجتمع، وكيف تصبح عنصر فعال في مجتمعها، والانجازات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأكد المحافظ، ضرورة الحفاظ على الحدائق والمتنزهات العامة التي جرى إقامتها بمدينة طور سيناء، لكونها ملك للمواطنين، وجرى إقامتها من أجلهم لتكون متنفس ترفيهي يليق بهم، لافتًا إلى أنه سيجري تقديم كميات من المواد الغذائية كمساعدات ودعم للأسر الأكثر احتياجًا خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نهى الحسيني، مقرر المجلس القومي بجنوب سيناء، إن حملة طرق الأبواب استمرت على مدار أسبوعين، جابت الوديان والقرى تحت عنوان "بلدي أمانة" تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وأوضحت أن الحملة تضمنت العديد من الأمسيات الثقافية، لتوعية السيدات بالدور الذي تقوم به الدولة لتقديم الخدمات ودعم المواطنين على الرغم من موجة الغلاء التي تؤثر على العالم، وتتمثل هذه الخدمات في توفير الخبز المدعم، و العلاج المجاني، وشبكات الطرق، ومصانع وورش، وتوصيل المياه والكهرباء للمناطق المحرومة.

وأكدت أنه جرى خلال الحملة توعية السيدات بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى هدم استقرار مصر.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن الأمسيات الثقافية شملت تقديم عروض فنية ثقافية، لبث الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة، لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهو بالاضافة إلى تقديم أغاني التراث وتنظيم ورش للرسم والتلوين للأطفال.

بدأت فعاليات الحفل بآيات الذكر الحكيم للطالب محمد عبد الجليل، تلاها بدء فعاليات الحفل الفنى بعرض موسيقى لفرقة جنوب سيناء للموسيقى العربية بقيادة الفنان حمدى التونسي ، تلاها عرض فنى مبهر لفرقة تلقائيين كبار طور سيناء بقيادة الفنانة سحر عيد ، وتقديم باقة من الأغانى التراثية المستوحاة من التراث السيناوى منها " يا ليلة ".