اللواء عادل الغضبان: بورسعيد أصبحت مؤهلة لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية

بورسعيد محمد فرج

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المستثمر السعودى الشيخ صالح محمد الخويلد، والوفد المرافق بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية للتعاون فى المجال الصناعى، تماشيا مع النهضة الصناعية غير المسبوقة على أرض بورسعيد، وذلك بحضور المستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار.

و رحب محافظ بورسعيد بالمستثمر، مستعرضا الفرص الاستثمارية التى تشهدها محافظة بورسعيد، فى إطار الطفرة التنموية الصناعية مؤخرا، والتى جعلتها محل أنظار للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل مصر وخارجها.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان "حلم جديد" يبرز المشروعات القومية والاستثمارية على أرض بورسعيد، عقبه استعراض المميزات الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، فضلا عن موقعها المتميز والذى يربطها بالمحافظات المجاورة بما يعظم من الفرص الاستثمارية ببورسعيد وكذا المخطط المقترح لتنمية وتطوير المنطقة بما يحقق الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات المتاحة، هذا بالإضافة لعرض مخططات التطوير الجارية بالمناطق الصناعية بما يحقق الاستفادة من مقوماتها، والذى يؤهل بورسعيد لتكون من أكبر المدن الصناعية والاستثمارية.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدة مجالات مختلفة، وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد فى كافة المجالات، وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت فى الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة فى مجال التنمية الصناعية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور فى البنية التحتية بجميع القطاعات.

وأكد على تقديم كامل الدعم والتسهيلات للمستثمر الجاد بما يحقق اهداف النهضة الاقتصادية ببورسعيد، مناقشا جوانب وٱليات التعاون، بالتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة.

ومن جانبه، قدم المستثمر السعودى الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال والتعاون المثمر، مثنيا على ما تشهده الدولة المصرية من تنمية غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شتى المجالات، وايضا أثنى على جهود اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والتى جعلت من بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول.