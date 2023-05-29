الكهرباء: إجمالى قدرات الصعيد 12 ألف ميجاوات ونجحنا فى حل مشاكل تذبذب التيار

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن القطاع مستمر في تطوير شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بشكل عام والصعيد بشكل خاص لحين أن يحصل المواطن فى القرى و المدن البعيدة على خدمة بنفس الجودة التى يحصل عليها المواطنين بالقاهرة الكبرى.
وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محافظات الصعيد التابعة لشركتى مصر العليا و مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء شهدت أعمال تطوير غير مسبوقة بالشبكة الكهربائية للقضاء على شكاوى الأهالى سواء الفنية أو الإدارية و نجحت فى القضاء على مشاكل انخفاض الجهد و تذبذب التيار بالصعيد.
وقال شاكر، أن إنشاء محطات توليد جديدة بالصعيد لتوليد الكهرباء ساهم فى القضاء على اﻻنقطاعات التى كان يعانى منها أهالى الصعيد نظرا لبعد محطات التوليد عن المشتركين، لافتا إلى أن شركتى مصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تمكنوا من إضافة قدرات جديدة بمحافظات الصعيد بلغت إجمالى قدرتها 8 اﻷف 823 ميجا وات ليصبح إجمالى القدرات المتاحة بصعيد مصر أكثر من 12 ألف ميجا وات، بتكلفة تجاوزت الـ 102 مليار جنيه.
الكهرباء: إجمالى قدرات الصعيد 12 ألف ميجاوات ونجحنا فى حل مشاكل تذبذب التيارالإثنين، 29 مايو 2023 12:00 ص
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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن القطاع مستمر في تطوير شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بشكل عام والصعيد بشكل خاص لحين أن يحصل المواطن فى القرى و المدن البعيدة على خدمة بنفس الجودة التى يحصل عليها المواطنين بالقاهرة الكبرى.
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