القوافل الطبية تجرى الكشف على 2296 مواطنا وتقدم لهم العلاج فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً فى المناطق النائية، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، والتى تقوم بتنفيذها مديرية الشئون الصحية، حيث تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو، وقرية المنار التابعة لمركز نصر النوبة، واستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى والعلاجى لـ 2296 مواطنا ومواطنة، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين، بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

من ناحية أخرى، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اختتمت مديرية الشئون الصحية أعمال البرنامج التدريبى، للتعريف بمنظومة التحول الرقمى وتحليل المعلومات للعاملين بقطاع الطب الوقائى ، والتى تأتى ضمن خطة متكاملة يتم تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بالمنظومة الصحية والصحة العامة والمجتمعية ، فى إطار الجهود الجارية لتنفيذ المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 " .

صرح بذلك الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، والذى أشار إلى أن البرنامج التدريبى إستهدف فئات العاملين بقطاع التطعيمات الروتينية " التمريض ، والمراقبين الصحيين، ومدخلى البيانات ، ومسؤلى التطعيمات، وذلك داخل جميع الوحدات والإدارت الصحية على مستوى المحافظة ، لافتاً إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى تطوير أداء العمل بقطاع التطعيمات ، وتلافى المعوقات التى تواجه المنظومة الصحية ، ورفع نسب التغطية ، والتحول إلى نظام الميكنة كبديل للنظام الورقى ، وأضاف إيهاب حنفى بأن البرنامج التدريبى تم تنفيذه بمتابعة من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية على مدار 5 أيام.