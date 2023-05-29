القبض على 11 متهما بحوزتهم كمية من المخدرات فى دمياط

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من تعليق مدعوم بمقطع فيديو، وتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام عدة أشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة أسفل محل سكنها فى دمياط.

وبالفحص أمكن تحديد الشاكية (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط)، وبسؤالها قررت بتضررها من قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بذات الدائرة)، بالإتجار بالمواد المخدرة بجوار محل سكنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورين، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

كما تم استهداف المنطقة محل الشكوى بعدة حملات أمنية، أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن الآتى: تم ضبط عدد (7) قضايا إتجار فى المواد المُخدرة، بإجمالى (11) متهما، وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – طبنجة – 4 فرد محلى) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .