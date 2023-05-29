القبض على المتهمين باختطاف طالب بالإسكندرية بسبب خلافات مع عائلته

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طالب بالإسكندرية لخلافات مالية مع أحد أقاربه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلها "طالب"، واتهامها لأحد الأشخاص (عامل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) بأنه وراء ارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه ، و بين (نجل عم المختطف - مقيم بدائرة مركز ايتاى البارود بالبحيرة "وحاليا خارج البلاد").

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية.. أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من (المشكو فى حقه ، بالاشتراك مع "3 أشخاص آخرين - لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة).. ولدى تضييق الخناق عليهم من قِبل الأجهزة الأمنية قاموا بإطلاق سراح المختطف.. وقد تم العثور عليه وبمناقشته قرر بقيام أحد المتهمين بالتواصل معه من خلال حساب "يحمل اسم نجل عمه المتواجد بالخارج" على موقع "فيس بوك" استدراجه بزعم تسليمه أوراق ومبالغ مالية خاصة بنجل عمه ، ولدى وصوله لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة كرموز ، قاموا باصطحابه بسيارة "ملك وقياده أحدهم" لإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة واستولوا على "هاتفه المحمول" ، وإطلاق سراحه عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ، وأمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.