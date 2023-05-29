اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 12:22 م
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القائم بأعمال سفارة مصر ببنجلاديش يشهد تدشين خط الطيران المباشر بين القاهرة ودكا

الإثنين، 29 مايو 2023 12:00 م
القائم بأعمال سفارة مصر ببنجلاديش يشهد تدشين خط الطيران المباشر بين القاهرة ودكا تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة ودكا
كتب أحمد جمعة

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شارك سكرتير ثانى مينا مكاري القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة مصر فى بنجلاديش، والطيار إيهاب الطحطاوى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط، فى احتفالية تدشين خط مصر للطيران المباشر بين القاهرة ودكا بمعدل رحلتين أسبوعياً.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الإثنين، أن مكتب مصر للطيران قام بتنظيم هذه الفعالية في مطار دكا بمناسبة إطلاق خط مصر للطيران المنتظم بين البلدين، وذلك بحضور كل من وزير الدولة للطيران المدني والسياحة البنجلاديشي مد محبوب على Md Mahbub Ali ورئيس هيئة الطيران المدني البنجلاديشية مافدور رحمن Mafidur Rahman.

 

 


سفير مصر لدى بنجلادش

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الطيران المباشر بين القاهره ودكا



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