اليوم السابع
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الدكتور زاهي حواس فى بيان له: حسابي على تويتر لم يغلق وكل ما تردد عن ذلك شائعات

الإثنين، 29 مايو 2023 09:22 م
الدكتور زاهي حواس فى بيان له: حسابي على تويتر لم يغلق وكل ما تردد عن ذلك شائعات الدكتور زاهى حواس عالم الآثار المصرية
كتب محمد أسعد

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قال علي أبودشيش المستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، إن الحساب الخاص بالدكتور زاهي حواس علي تويتر لم يغلق، كما أشيع على السوشيال ميديا.
 
وأوضح "أبو دشيش" في بيان صادر عنه ، أن جميع الحسابات الخاصة بعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس جميعا تعمل.
 
وأكد "أبودشيش" أن الدكتور زاهي حواس يلقي محاضرات عن الإكتشافات الأثرية بالولايات المتحدة الأمريكية .
 
وتحدث فيها عن الاكشتافات الآثرية الأخيرة في مصر أبرزها مقبرة ميسي والمدينة الذهبية والبحث عن هرم الملك حوني.
 
 

الاكتشافات الاثرية

زاهي حواس

الآثار المصرية



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