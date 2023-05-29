وقال بارو - فى تصريح اليوم - "إذا لم يحترم تويتر قواعدنا، وفي حالة تكرار المخالفة، فسيتم حظره من الاتحاد الأوروبى".

يأتى ذلك بعد إعلان تويتر الانسحاب من مدونة الاتحاد الأوروبى للممارسات السليمة ضد التضليل الإعلامي عبر الإنترنت، لكن "تعهداتها لا تزال قائمة"، حسبما ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة، تييري بريتون، في تغريدة على الشبكة الاجتماعية التي يملكها، إيلون ماسك.

وتم إطلاق المدونة الأوروبية للممارسات السليمة عام 2018، ووقعتها ثلاثون منصة، منها ميتا وجوجل وتويتر وميكروسوفت وتيك توك، بالإضافة إلى منصات أقل أهمية ومتخصصين في الدعاية وتقصي الحقائق ومنظمات غير حكومية.

وشارك الموقعون في صياغة النص الذي يتضمن حوالي أربعين تعهدا بهدف تحسين التعاون مع تقصي الحقائق وحرمان المواقع التي تبث أخبارا كاذبة من الإعلانات.