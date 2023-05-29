الثانوية العامة 2023.. تعليمات هامة لتعامل الطلاب مع البابل شيت وإجابات الأسئلة

محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة استعدادا للامتحانات التي تنطلق 12 يونيو المقبل كالتالى:

ـ كتابة بيانات الطالب ورقم جلوسه وتظليله بنفسه بكراسة البابل شيت والتأكد من صحتها بكراسة الإجابة " البابل شيت"، وأيضا ورقة الأسئلة المقالية.

ـ يحذر الكتابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية في غير المكان المخصص لذلك.

ـ إجابة كل سؤال مقالى في المكان المخصص له فقط ولا يعتد بأية إجابات في مواقع أخرى.

ـ يتم التظليل في الدوائر المخصصة لذلك كاملا أي يتم تظليل كامل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة.

ـ يجب التأكد من تظليل نموذج الاختبار.

ـ يجب أن يوقع الطالب بنفسه في المكان المخصص لذلك بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

ـ في حالة رغبة الطالب بتغيير اختيارات بالبابل شيت في إحدى الأسئلة يقوم بوضع علامة إكس" ×" على الدائرة التي اختارها ثم يقوم بتظليل الدائرة الأخرى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 ، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.