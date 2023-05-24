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التعليم: رصد مخالفات امتحانات الشهادة الإعدادية واتخاذ الإجراءات القانونية

الأربعاء، 24 مايو 2023 10:00 ص
التعليم: رصد مخالفات امتحانات الشهادة الإعدادية واتخاذ الإجراءات القانونية وزارة التربية والتعليم - امتحانات - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،  أن الوزارة رصدت كل التجاوزات التي حدثت خلال امتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
 
وأوضح الوزير  سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية، بداية من العام المقبل ومن بينها عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة، وأن يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، فضلًا عن تخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.
 
وتداولت جروبات الغش أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية، حيث نشرت جروبات الغش أسئلة امتحان بعض المواد، فيما أكدت المديريات التعليمية أنه جار تتبع الأسئلة المتداولة والتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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