التموين: صوامعنا تكفى لتخزين أكثر من 4 ملايين طن قمح سنويا

كتب محمد شعلان

أكد المهندس كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، أن موسم توريد القمح بلغ ذروته في أوائل شهر مايو الجاري وحتى الأن في 3 مليون طن قمح تم تخزينها، مؤكدا أنهم يستهدفون أكثر من 4 ملايين طن قمح في مخازن التموين.

وأضاف كمال هاشم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن السعة التخزينية لصوامع وزارة التموين تكفي ما يزيد عن 4 مليون طن، بالإضافة إلى القمح المستورد الموجود حاليا في رصيد وزارة التموين.

وتابع، "عندنا ما يكفي حتى نوفمبر 2023 والمخزون مأمون وده خطة وضعتها وزير التموين بتوجيهات الرئيس السيسي بمشروع الصوامع اللي أمن مصر في الفترة السابقة، وهذا المخزون يؤمن مصر الفترة القادمة بحيث لا نتأثر بالحروب والأزمات الدولية".