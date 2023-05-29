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الانتهاء من أعمال التصحيح الإعدادية بكفر الشيخ.. والنتيجة الأسبوع المقبل

الإثنين، 29 مايو 2023 09:41 م
الانتهاء من أعمال التصحيح الإعدادية بكفر الشيخ.. والنتيجة الأسبوع المقبل محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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انتهت أعمال التصحيح بالقطاعات الثلاثة بمديرية التربية والتعليم فى كفر الشيخ والخاصة بالشهادة الإعدادية، حيث تم الانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب بقطاعات "كفر الشيخ- بيلا- دسوق"، بإشراف ومتابعة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتجرى أعمال الرصد ومراجعة الدرجات بالقطاعات الثلاث، ليتم الإعلان عن النتيجة مطلع الأسبوع المقبل، عقب أعمال الرصد والمراجعة، ووجه محافظ كفر الشيخ، بتحرى الدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة الدقيقة، قبل اعتماد وإعلان النتيجة، لينال كل طالب حقه، مواجهاً بالمتابعة المستمرة لأعمال النتيجة.

 

 


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